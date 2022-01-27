Педиатр рассказала об опасных симптомах омикрона у детей

При тяжелом течении омикрон-штамма у детей появляются опасные симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу. Их назвала врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная, сообщает «ТСН 24».

По словам медика, врача стоит вызвать, если у ребенка появились признаки дыхательной и сердечной недостаточности. К ним относятся одышка, учащение дыхания и избыточное стяжение межреберий и подреберий. Также стоит обратить внимание на посинение носогубного треугольника — этот симптом проявляется при нехватке кислорода в крови.

«Также у детей будет отмечаться бледная, синяя, серая кожа, ногти и губы могут также поменять цвет. Уменьшается выделение мочи, нарушается сознание, появляется вялость. Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ», — рассказала Левадная.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев детям с COVID-19 не требуется обращаться к врачу. Несовершеннолетние при распространении омикрон-штамма особенно подвержены инфекции, так как они относятся к группе непривитых и иногда не соблюдают масочный режим в общественных местах, считает педиатр.

«Среди основных симптомов у детей — заложенность носа, чиханье, мышечная слабость, головная боль, кашель, жидкий стул, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния», — заявила медик.

По ее словам, при омикроне высокая температура наблюдается не так часто, как при дельте.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возросшей частоте заражения омикроном у детей. Он подчеркнул, что несовершеннолетние заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции. В связи с этим актуальна доступность вакцины для подростков, считает министр.