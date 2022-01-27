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Журова порассуждала о попытках срыва Олимпиады в Пекине

Депутат Госдумы Светлана Журова: кто-то может попытаться сорвать Олимпиаду в Пекине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о проблемах, с которыми столкнулись организаторы зимних Игр в Пекине. Ее слова приводит RT.

Журова допустила, что кто-то из тех, кто не хочет проведения Олимпиады в Китае, попытается сорвать соревнования, устроив провокацию. «Думаю, что организаторы это понимают и их служба безопасности будет всячески контролировать все процессы, чтобы никто посторонний не "распылил" коронавирус в олимпийской деревне», — добавила Журова.

По мнению бывшей спортсменки, в Китае понимают, что отменить Олимпиаду нельзя ни при каких обстоятельствах. «Заметьте, они дошли до того, что у них роботы еду будут выдавать в Олимпийской деревне», — заявила Журова. Она также допустила, что волонтерам, которые будут работать на Играх, скорее всего, пришлось какое-то время сидеть на карантине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. О дипломатическом бойкоте соревнований из-за беспокойства о ситуации с соблюдением прав человека в Китае объявили несколько стран. Среди них США, Австралия, Великобритания, Канада, Япония, Дания и Нидерланды.

Алексей Гусев
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