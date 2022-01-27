На Украине назвали Зеленскому способ избежать войны

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в своем Facebook-аккаунте назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ избежать войны.

Экс-депутат отметил, что для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту необходимо быть осторожным со словами. Так, украинский лидер допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной «оккупации Харькова».

«Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — подчеркнул Мураев.

При этом он заверил, что войны в ближайшее время не будет, если украинское правительство «поступит правильно».

21 января в интервью газете The Washington Post украинский лидер сделал предположение о захвате Харькова Россией под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов позже ответил, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».