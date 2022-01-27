Глава «Комитета против пыток» опроверг обвинения в финансировании Янгулбаевых

«Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) не занимается финансированием семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Об этом РИА Новости заявил глава комитета и член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин.

Правозащитник опроверг обвинения чеченского омбудсмена Мансура Солтаева, который заподозрил его в финансировании террористов. По словам Каляпина, Солтаев делает неверные выводы на основе голосовых сообщений между Янгулбаевыми. Он признал, что комитет нашел партнеров, которые помогали семье экс-судьи с деньгами, когда нужно было оплачивать аренду квартиры в Нижнем Новгороде и покупать лекарства жене экс-судьи Зареме Мусаевой, которая страдает от сахарного диабета, но ни о какой поддержки экстремистской деятельности речи не идет.

«Что касается финансирования, то "Комитет против пыток" — организация без образования юридического лица. У нас при всем желании нет возможности что-то финансировать… У нас есть партнеры, к которым мы обращаемся в таких случаях, и у них есть механизмы: снимается жилье и несколько лет оплачивается. Аренда квартиры, где в Нижнем Новгороде жили Янгулбаевы, производилась нашими партнерами, не "Комитетом против пыток", но действительно нашими партнерами, которые действовали на основании нашего заключения», — объяснил Каляпин.

Ранее уполномоченный по правам человека по Чеченской Республике Мансур Солтаев потребовал возбудить уголовное дело в отношении Каляпина. Он также призвал вывести правозащитника из состава СПЧ. Омбудсмен подчеркивает, что у чеченских властей есть доказательства того, что Каляпин финансово покровительствует людям, поддерживающим террористов и экстремистов. В Кремле отметили, что решение о возможном исключении Каляпина из СПЧ может принимать только президент России Владимир Путин.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского. Ее супруг и дочь покинули Россию.