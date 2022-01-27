Чеченский омбудсмен потребовал возбудить дело против правозащитника Каляпина

Уполномоченный по правам человека по Чеченской республике Мансур Солтаев в своем Instagram-аккаунте потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина.

Кроме того, чеченский омбудсмен призвал вывести правозащитника из состава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Свои требования Солтаев адресовал председателю СПЧ Валерию Фадееву. Омбудсмен подчеркивает, что у чеченских властей есть доказательства того, что Каляпин финансово покровительствует людям, поддерживающим террористов и экстремистов.

В видеообращении к главе СПЧ Солтаев демонстрирует аудиозаписи со своего телефона, на которых неизвестные говорят на чеченском языке.

Так, на одной из записей речь идет об избиении экс-сотрудника полиции Чечни на территории Турции. На ней, по словам Солтаева, Сайди Янгулбаев просит распространить видео избиения. А организаторами преступления, по информации омбудсмена, являются сыновья Янгулбаева.

На второй аудиозаписи сын Янгулбаева Байсонгур якобы утверждает, что «Комитет против пыток» оплачивает съемную квартиру, в которой живет семья экс-судьи Верховного суда Чечни.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.