Кремль отреагировал на требование омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Каляпина

В Кремле не заметили требования омбудсмена Чечни Мансура Солтаева об исключении главы «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в четверг, 27 января.

Решение о возможном исключении Каляпина из СПЧ может принимать только президент России, подчеркнул представитель Кремля.

Накануне уполномоченный по правам человека по Чеченской Республике призвал вывести правозащитника из состава Совета по правам человека при президенте России. Чеченские власти имеют доказательства того, что Каляпин финансово покровительствует людям, поддерживающим террористов и экстремистов, отметил Солтаев.

Свое обращение чеченский омбудсмен адресовал председателю СПЧ Валерию Фадееву.

На этой неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил террористами журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина.

Он заявил, что эти люди прорабатывают сценарии и говорят своим собеседникам, как себя надо вести и что говорить. Таким образом они хотят опорочить Чеченскую Республику и ее жителей, считает Кадыров.