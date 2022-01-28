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Россиян в Кении предупредили о возможном теракте

Посольство России в Кении предупредило россиян о возможном теракте в этой стране

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Находящиеся на территории Кении россияне должны проявить осторожность в связи с возможной террористической атакой. Об этом написало на своей странице в Twitter посольство России в этой африканской стране.

«В связи с обострением обстановки в области безопасности и имеющейся информацией о подготовке террористических актов на территории Кении призываем росграждан избегать посещения мест скопления людей в городе Найроби, включая крупные торговые центры», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Также в посольстве попросили об осторожности граждан России, проживающих в кенийских округах Ламу, Килифи, Мандера, Ваджир и Гарисса.

В декабре 2021 года стало известно, что рост террористической угрозы ожидается в другой африканской стране. Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что уход французских войск из Мали приведет к росту активности местных террористов.

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Николай Чигасов
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