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В США потребовали стенограмму переговоров Байдена и Зеленского

Республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена стенограмму разговора с Зеленским

Фото: Leah Millis / Reuters

Представители Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму разговора американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского после появления информации о том, что Байден якобы предупреждал президента Украины о российском вторжении. Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте партии.

«Джо Байден, публикуй стенограмму», — потребовали республиканцы в своем заявлении.

Ранее журналист CNN Александер Маркардт написал в своем Twitter, что Байден предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения, «как только замерзнет земля». Президент США якобы сказал, что российские войска могут оккупировать и разграбить Киев.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла данную информацию.

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Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров также опроверг подобные сообщения. «Корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — заявил представитель Зеленского.

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Дмитрий Сотак
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