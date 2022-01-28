В США потребовали стенограмму переговоров Байдена и Зеленского

Представители Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму разговора американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского после появления информации о том, что Байден якобы предупреждал президента Украины о российском вторжении. Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте партии.

«Джо Байден, публикуй стенограмму», — потребовали республиканцы в своем заявлении.

Ранее журналист CNN Александер Маркардт написал в своем Twitter, что Байден предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения, «как только замерзнет земля». Президент США якобы сказал, что российские войска могут оккупировать и разграбить Киев.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла данную информацию.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров также опроверг подобные сообщения. «Корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — заявил представитель Зеленского.