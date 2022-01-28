Пресс-секретарь Зеленского опроверг сообщения о содержании разговора с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг появившиеся сообщения о содержании разговора лидера республики с американским коллегой Джо Байденом. Пост Никифорова опубликован в Facebook.

«Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности. Корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции. В это неспокойное время просим как можно ответственнее относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — заявил представитель Зеленского.

Ранее журналист CNN написал в своем Twitter, что Байден предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения, «как только замерзнет земля». Президент США якобы сказал, что российские войска могут оккупировать и разграбить Киев.

Зеленский и Байден разошлись во мнениях относительно российской угрозы. Кроме того, американский лидер предупредил о неготовности США поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать войска, поэтому в Киеве сочли переговоры неудачными, сообщило CNN.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн назвала неправдой данную информацию. По ее словам, Байден в ходе беседы с Зеленским действительно отметил вероятность вторжения России на Украину в феврале, однако он заявлял об этом публично уже в течение нескольких месяцев.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.