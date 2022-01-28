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Нурмагомедов рассказал о приглашении Бекхэма на турнир своего промоушена

Нурмагомедов рассказал, что пригласил Бэкхема на турнир своего промоушена Eagle FC

Фото: @khabib_nurmagomedov

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Беэкхэм может посетить турнир промоушена российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом сообщил россиянин, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что примерно месяц назад отправил приглашение англичанину. «Я сегодня ему оставлю сообщение, и, возможно, он придет на шоу», — добавил Нурмагомедов.

Ближайший турнир Eagle FC пройдет в ночь на 29 января в Майами (штат Флорида, США). Главным событием станет встреча российского бойца Сергея Харитонова с голландцем Тайроном Спонгом.

Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ и «Милан». В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей. С 2020 года англичанин владеет клубом «Интер Майами», выступающим в MLS.

Алексей Гусев
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