Емельяненко ответил заявившему об угрозе со стороны России украинскому тренеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил заявившему об угрозе со стороны России заслуженному тренеру Украины по боксу Дмитрию Сосновскому. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Его перед этим интервью "пробили" хорошо. Там не просто через лапы прилетело, открытый как дали в ухо. Видно, что это недалекий человек говорит. Был бы немножко умнее — таких глупостей не говорил бы», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что не делит украинцев и россиян, посчитав, что народы составляют единое постсоветское пространство.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото. Сосновский, комментируя эту новость, сказал, что Россия хочет уничтожить его страну.

На летних Играх в Токио скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.