России и Европе предрекли обоюдные проблемы при остановке поставок газа

Отказ Европы от российского газа станет проблемой как для России, так и для стран ЕС, уверен экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что в такой ситуации в Евросоюзе попробуют перейти на СПГ, поставки из других стран, а также возобновляемую энергетику, но это будет непросто.

Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере. Санкции собираются вводить в случае агрессии Москвы против Киева.

Кульбака считает, что, несмотря на общее мнение, у России нет возможности перераспределить газ, поставляемый в Европу, к другим потребителям. Большие объемы, как известно, поставляются в Китай, но даже сейчас он закупает меньше, чем могла бы предложить Россия.

«Ситуация здесь очень непростая. Едва ли мы можем заменить чем-то Европу. Так же и Европе будет сложно заменить нас. Сколько именно мы потеряем в случае санкций ЕС, сказать сложно. Здесь весьма вероятны большие колебания, остается открытым вопрос, полностью ли будет перекрыт поток газа, какой будет цены», — предположил экономист.

Европа, пытаясь уйти от российского газа, тоже столкнется с рядом проблем. Прежде всего, по словам собеседника «Ленты.ру», ей необходимы новые мощности для приемки СПГ. Они уже строятся, но для их ввода в эксплуатацию потребуется время.

«Вероятно, ЕС перейдет на СПГ, поставки из других стран, возобновляемые источники энергии, такие, как ветер и прочее. Но, в любом случае, Европа будет пытаться сделать все, чтобы избавиться от российского газа, потому что поняла, что этим ее можно шантажировать», — считает Кульбака.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада находятся в военном угаре. Так он прокомментировал заявления лидеров НАТО и ЕС о введении новых антироссийских санкций в случае эскалации конфликта с Украиной.

