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«Газпром» установил рекорд по поставкам в Турцию

«Газпром» прокачал в Турцию по газопроводу «Голубой поток» рекордные 15,98 млрд кубометров

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Поставки газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» достигли максимума за все время. В 2021 году по этому маршруту прокачано 15,98 миллиарда кубометров, говорится в сообщении на сайте «Газпром экспорта».

«Голубой поток» запущен в эксплуатацию в 2003 году. Он стал первым российским подводным газопроводом, по которому шли экспортные поставки. Максимальная прокачка по нему совпала с установлением исторического рекорда потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, оно составило 61 миллиард кубометров.

В Турцию по морю приходят два газопровода из России — помимо «Голубого потока», это «Турецкий поток», одна из веток которого предназначена для турецких потребителей. Он был запущен в начале 2020 года, однако первое время на фоне резкого падения цен на сжиженный природный газ (СПГ), оба маршрута долго стояли недозагруженными.

Установить рекорд «Газпрому» помог газовый кризис в Европе, в рамках которого биржевая стоимость топлива взлетела в несколько раз выше исторических максимумов. На этом фоне в ноябре 2021 года Россия и Турция начали переговоры об увеличении закупок газа.

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В конце декабря министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что уровень добычи с месторождения «Сакарья» в Черном море в первый год составит 4 миллиарда кубометров, а к 2026-му — 15-20 миллиардов. Такой объем позволит заместить поставки российского газа.

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Платон Щукин
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