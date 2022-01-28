Названа дата выхода новой игры Кодзимы на ПК

Релиз игры Death Stranding Director's Cut на компьютерах состоится 30 марта. Дату выхода тайтла назвали в Twitter проекта.

«Мы рады сообщить, что Death Stranding Director's Cut выйдет на ПК!» — отметили представители студии Хидео Кодзимы. Игра появится одновременно на цифровых площадках распространения контента Steam и Epic Games.

«Легендарный творец Хидео Кодзима представляет окончательную версию Director's Cut знаковой для жанра игры», — говорится в анонсе тайтла в Steam. Стоимость игры для российских пользователей составит 1599 рублей, владельцы оригинальный Death Stranding смогут обновиться до расширенной версии за 599 рублей.

Также на странице с игрой были раскрыты минимальные системные требования тайтла. Для запуска Death Stranding Director's Cut необходимы ПК на Windows 10, процессор Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200, восемь гигабайт оперативной памяти, видеокарта GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560.

Выход режиссерской версии Death Stranding на PlayStation 5 состоялся осенью 2021 года, оригинальный тайтл появился в ноябре 2019 года. Обновленная игра отличается улучшенной производительностью, более быстрыми загрузками, наличием нового контента.