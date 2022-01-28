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Спорт

Лукашенко сравнил дипломатические бойкоты Олимпиады в Пекине с холодной войной

Лукашенко о дипломатических бойкотах Игр: это возвращает мир в реалии холодной войны

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал страны, объявившие дипломатические бойкоты Олимпийским играм в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

«Бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны», — заявил глава государства. Он отметил, что сегодня спорт высших достижений отравлен политикой. По словам Лукашенко, Олимпиада в Китае, наоборот, гарантирует, что спорт останется спортом, а атлеты могут состязаться без давления и политических интриг.

28 декабря 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал лишить сборные стран флагов за бойкот Олимпиады. По мнению Чернышенко, такая мера позволит охладить горячие головы.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Также не будут посылать дипломатов на Игры Дания и Нидерланды.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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