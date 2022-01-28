Угроза дефолта отбила у «Роснано» желание рисковать

В «Роснано» намерены радикально пересмотреть подход к инвестициям и переложить большую часть из них на соинвесторов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника и источника, близкого к компании, пишут «Ведомости».

Госкомпания намерена в дальнейшем вкладываться в проекты только вместе с частным бизнесом. Причем, если говорить в перспективе до 2024 года, инвестиции будут проводиться в соотношении один четырем, а к 2030 году этот показатель доведут до один к восьми. Угроза дефолта, с которой организация столкнулась осенью, отбила у нее желание брать на себя основные риски.

Собеседник издания утверждает, что глава «Роснано» Сергей Куликов в конце прошлого года выступал с соответствующими предложениями в правительстве. Как говорится в материале, чиновники в целом понимают и одобряют логику инициативы. Она предполагает, что частный бизнес зачастую лучше государства может рассчитать перспективы венчурного инновационного проекта, а «Роснано» в таком формате способно предоставить плечо, гарантирующее вложения.

С момента создания «Роснано», которым до конца 2020 года руководил Анатолий Чубайс, соотношение собственных и частных вложений составляло 1 к 1,5. В общей сложности компания профинансировала проекты на 500 миллиардов рублей, из которых 205 миллиардов пришлось на собственные средства. Из числа 20 крупнейших проектов, в которые входило «Роснано», три обанкротились или ликвидированы, а девять убыточны.

Общий убыток по крупнейшим проектам, если не учитывать непрофильные вложения в акции Трубной металлургической компании и Челябинского трубопрокатного завода, составил почти шесть миллиардов рублей.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что пересмотр стратегии оправдан, поскольку он стимулирует частных инвесторов искать действительно выгодные варианты.

Однако венчурный инвестор Александр Румянцев полагает, что частный бизнес не будет входить в партнерство на таких условиях. Сумма вложений окажется незначительной по сравнению с рисками, которые обеспечивает вхождение госструктуры. Речь идет о дополнительных проверках, избыточной отчетности и сложности в переговорах.

На прошлой неделе стало известно, что «Роснано» удалось договориться с крупнейшим кредитором — Совкомбанком — о реструктуризации долга. В кредитной организации назвали условия неидеальными, но нормальными.