«Роснано» договорилось с крупнейшим кредитором

Венчурная госкомпания «Роснано» договорилась с крупнейшим кредитором — Совкомбанком, говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В нем отмечается, что стороны договорились о реструктуризации долга. Она предусматривает досрочное погашение 15 миллиардов рублей по банковскому кредиту. Договоренность была достигнута в конце декабря.

Совкомбанк считает достигнутую договоренность неидеальной, но в то же время рассматривает это как нормальную ситуацию. «Мы считаем, что разумным компромиссом обе стороны должны быть немного недовольны. Это нормально», — рассказал в интервью РБК сооснователь, совладелец и член правления кредитной организации Сергей Хотимский.

О проблемах «Роснано» с исполнением обязательств стало известно в конце ноября. Тогда компания провела переговоры с рядом кредиторов о возможной реструктуризации некоторых выпусков облигаций. В декабре компания погасила один из выпусков бумаг, торговавшихся на Московской бирже.

Общая задолженность «Роснано» на данный момент превышает 140 миллиардов рублей. Среди крупных кредиторов компании Промсвязьбанк, а также банки «Россия», «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».