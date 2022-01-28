Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
2:2
Завершен
Слован Бр
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
УНИКС
20:18
2-я четверть
live
ЦСКА
Евролига|Регулярный чемпионат. 21-й тур
Нант
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Кубок Франции|1/8 финала
Оттава Сенаторз
Завтра
20:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
22:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В России предложили отменить тестирование на коронавирус для участников ОИ-2022

Бывший глава СБР Драчев: нужно отменить тестирование участников ОИ-2022 на коронавирус

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Двукратный призер Олимпиады, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о тестировании участников Олимпийских игр-2022 в Пекине на коронавирус. Его слова передает «Матч ТВ».

Бывший спортсмен предложил организаторам отменить взятие анализов у спортсменов и тренеров. «Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры. Это будет, по крайней мере, спортивный принцип. Пусть выступают, вообще тесты не брать», — отметил биатлонист.

При этом Драчев добавил, что тестировать нужно только тех, кто имеет симптомы коронавируса. «Если они у тебя есть, ты сам никуда не побежишь! Тогда хотя бы будет честно, понятно», — заявил экс-глава СБР.

27 января депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова допустила, что кто-то из тех, кто не хочет проведения Игр в Китае, попытается сорвать соревнования, устроив провокацию. «Думаю, что организаторы это понимают и их служба безопасности будет всячески контролировать все процессы, чтобы никто посторонний не "распылил" коронавирус в олимпийской деревне», — добавила она.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Зеленский потребовал от России доказательств ненападения
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в соседских чатах
Дело сына бывшего губернатора Иркутской области направлено в суд
Фигуристка Медведева оценила выход теннисиста Медведева в финал Australian Open
Отсидевший 20 лет за брата-близнеца мужчина вышел на свободу
Зеленский сравнил мощь ВСУ и армий НАТО
Назван опасный для человечества предмет в доме
В России предложили отменить тестирование на коронавирус для участников ОИ-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter