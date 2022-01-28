В России предложили отменить тестирование на коронавирус для участников ОИ-2022

Двукратный призер Олимпиады, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о тестировании участников Олимпийских игр-2022 в Пекине на коронавирус. Его слова передает «Матч ТВ».

Бывший спортсмен предложил организаторам отменить взятие анализов у спортсменов и тренеров. «Надо дать пробежать всем, кто приехал на Олимпийские игры. Это будет, по крайней мере, спортивный принцип. Пусть выступают, вообще тесты не брать», — отметил биатлонист.

При этом Драчев добавил, что тестировать нужно только тех, кто имеет симптомы коронавируса. «Если они у тебя есть, ты сам никуда не побежишь! Тогда хотя бы будет честно, понятно», — заявил экс-глава СБР.

27 января депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова допустила, что кто-то из тех, кто не хочет проведения Игр в Китае, попытается сорвать соревнования, устроив провокацию. «Думаю, что организаторы это понимают и их служба безопасности будет всячески контролировать все процессы, чтобы никто посторонний не "распылил" коронавирус в олимпийской деревне», — добавила она.