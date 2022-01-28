В России назвали цель реорганизации ПФР

Реорганизация Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в одну структуру не говорит о провале работы этих организаций, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ходе беседы с «Лентой.ру» он назвал целью изменений оптимизацию.

Ранее стало известно, что правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию — Социальный фонд. Таким образом, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Получение социальных услуг также должно стать более удобным за счет объединения их административных функций.

Организация получит новый организационно-правовой статус «внебюджетный фонд». Сейчас же ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координировать работу нового фонда будет Минтруд, а управлять им поручат наблюдательному совету.

Ожидается, что реформа должна состояться к 2023 году. Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Фонды не виноваты

Все чащи слышны призывы о ликвидации ПФР в связи с его неудачами, сообщил Нилов. Однако, подчеркнул он, такие высказывания не верны в своей сути. «Да, к работе Пенсионного фонда есть определенные вопросы, но надо понимать, что Пенсионный фонд работает по тем законам, которые приняты в стране», — высказался он.

Объединение ПФР с ФСС не означает провал в работе того или иного фонда. «Эта реорганизация про оптимизацию работы», — пояснил Нилов.

«Говорить о том, что во всем виноват какой-то фонд, я считаю, не корректно. Это, конечно, эмоционально звучит и привлекательно для электората, но не корректно. Фонды пенсионного, социального и медицинского страхования работают по тем законам, которые приняты в стране. Надо говорить в целом. Да, у нас барахлящая система пенсионного, социального и медицинского страхования, а фонды — это драйвер работы этой системы», — высказался председатель профильного комитета Госдумы.

В ноябре 2021 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства. Он указал на важность того, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами.

Ранее предполагалось, что Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) мог бы стать частью ПФР. Это позволило бы еще больше цифровизировать процессы получения социальной поддержки и оптимизировать их до уровня одного окна.