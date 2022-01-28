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Посол России в США заявил о попытках исказить правду о Второй мировой войне

Посол России Антонов: в некоторых странах правду о Второй мировой войне цинично искажают
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках некоторых стран исказить историческую правду о Второй мировой войне. Его заметка опубликована в издании The Washington Times.

«В настоящее время мы наблюдаем циничную политику искажения исторической правды», — отметил посол. Он напомнил, что памятники победителям фашизма сносят, в частности, на Украине, в Польше и Прибалтике. По словам дипломата, наблюдается очевидное желание «стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого пытаются сравнить с гитлеровскими палачами».

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«Дошло до того, что некоторые страны Восточной Европы регулярно проходят марши в честь карательных дивизий СС, чьи руки были в крови сотен тысяч мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей», — добавил дипломат, подчеркнув, что подобные тренды затрагивают и США. По его мнению, в стране стало обычной практикой принижение решающего вклада СССР в разгром нацизма, а также исключение его из числа победителей во Второй мировой войне.

Ранее о реабилитации нацизма на Украине напомнил и глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Он отметил, что бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться ключевыми приоритетами в международной повестке.

Марина Совина
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