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Россиянам назвали стоимость путевок в недавно открывшуюся арабскую страну

АТОР: стоимость двухнедельного тура в Саудовскую Аравию составляет 78,1 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Эксперты туристской отрасли назвали российским туристам стоимость путевок в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первым предложил отечественным путешественникам отправиться в недавно открывшуюся арабскую страну туроператор Space Travel. «Мы можем как организовывать экскурсионные программы для обычных туристов с посещением различных регионов и достопримечательностей Саудовской Аравии, так и комбинированные туры для паломников, например, Мекка, Медина, Эр-Рияд», — рассказали в компании.

Двухнедельные туры (три дня в Медине и 11 дней в Мекке) в зависимости от уровня отелей и программ питания делятся на несколько категорий. «Эконом» — от 990 долларов (78,1 тысячи рублей) на человека, дополнительно оплачивается питание, «Комфорт» — от 1390 долларов (109,7 тысячи рублей), в стоимость включены завтраки, и «Люкс», куда включено размещение в сетевых международных отелях и завтраки. Отмечается, что во все путевки входит визовая поддержка, перелет, трансфер, сопровождение гида и проживание в отеле.

С 1 января 2022 года Саудовская Аравия разрешила въезд путешественникам, вакцинированным российским препаратом «Спутник V». Теперь страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

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Валентина Процкова
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