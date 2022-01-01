Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V» россиянам

Саудовская Аравия c 1 января 2022 года разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

Так, Саудовская Аравия стала очередным государством, которое одобрило вакцину российского производства. Страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Прежде власти Саудовской Аравии требовали от паломников во время ежегодного хаджа наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной ВОЗ. Тем не менее, организация пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V».

Ранее в декабре 2021 года власти Бахрейна ввели новые ограничительные меры из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Так, всех прибывающих в страну путешественников, вне зависимости от прививочного статуса, обязали предъявлять ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.