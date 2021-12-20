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Еще одна страна ужесточила правила въезда для россиян из-за коронавируса

АТОР: прибывающие в Бахрейн россияне должны будут предъявить ПЦР-тест

Фото: Ajmal Shams / Unsplash

Еще одна страна ужесточила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, — власти Бахрейна ввели новые ограничительные меры из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, вне зависимости от прививочного статуса, обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета. При этом уточняется, что вместе со справкой с отрицательным результатом исследования на английском языке отдыхающие должны предоставить QR-код.

Отмечается, что ранее вакцинированные «Спутником V» туристы были освобождены от этого требования, а срок действия теста для непривитых путешественников составлял 72 часа.

Ранее 20 декабря сообщалось, что власти Вьетнама также ужесточили правила въезда для российских туристов в связи с появлением нового штамма COVID-19. Согласно нововведениям, посещение страны разрешено только россиянам, вакцинированным «Спутником V».

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Валентина Процкова
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