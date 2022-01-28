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«Радио Свобода» оштрафовали на три миллиона рублей

«Известия»: «Радио Свобода» оштрафовали на 3 млн рублей за ложные сведения о ветеранах

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Симоновский суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на три миллиона рублей за распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия».

Поводом для данного решения стала публикация статьи «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ №270», которая содержит ложные сведения о том, что командующий Ленинградским фронтом Георгий Жуков издал «драконовский», «зловещий» приказ о расстреле семей.

В ходе расследования Роскомнадзор запросил данные в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и филиале ЦАМО РФ — архиве Военно-морского флота, Российском государственном архиве Военно-морского флота, Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском историческом обществе. Полученная информация подтвердила факт распространения ложных сведений.

Распространение заведомо ложной информации является административным правонарушением (по части 4.1 статьи 13.15 КоАП РФ), за которое предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей. Отмечается, что суд взыскал с издания три миллиона рублей.

Ранее 19 ноября Роскомнадзор составил протокол в отношении «Радио Свобода» за ложь о ветеранах. Ведомство провело административное расследование, в результате которого нарушение подтвердилось.

«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов 11 февраля 2020 года. С февраля того же года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Асель Минбаева
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