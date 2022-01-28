Китайский Shijian-21 «похоронил» спутник BeiDou

Китайский спутник Shijian-21 захватил другой, отработавший космический аппарат навигационной системы BeiDou, и переместил его c геостационарной орбиты на орбиту захоронения, пишет The Drive.

Манипуляции проводились 22 января. По их результатам отработавший космический аппарат был перемещен на сотни километров от своего первоначального положения. Издание обращает внимание, что, вероятно, Shijian-21 работает в качестве космического буксира.

The Drive отмечает, что подобные возможности Китая вызывают озабоченность, поскольку потенциально позволяют манипулировать американскими спутниками. Между тем издание признает, что запущенный в октябре 2021 года космический аппарат изначально создавался для борьбы с мусором на околоземной орбите.

В январе Минобороны США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Atlas V запустило на геосинхронную околоземную орбиту пару космических аппаратов Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), способных маневрировать в космосе и отслеживать состояние других спутников.

Как заметило The Drive, примером космических аппаратов с подобными возможностями можно считать российские спутники-инспекторы, неоднократно раскритикованные Вашингтоном.