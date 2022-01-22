США запустили «похожие на российские» спутники

Минобороны США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Atlas V запустило на геосинхронную околоземную орбиту пару космических аппаратов Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), способных маневрировать в космосе и отслеживать состояние других спутников, пишет The Drive.

Примером космических аппаратов с подобными возможностями в американском издании назвали российские спутники-инспекторы, неоднократно критикуемые Вашингтоном. «Немногочисленные публичные описания спутников GSSAP и их возможностей позволяют предположить, что они похожи на высокоманевренные спутники-инспекторы, которые в течение многих лет следовали за американскими спутниками», — говорится в публикации.

Издание допускает, что запущенные космические аппараты GSSAP-5 и GSSAP-6 предназначены, в частности, и для разведки, поскольку среди прочего способны делать крупномасштабные снимки других спутников.

В декабре 2021 года ТАСС, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, сообщил, что российский космический аппарат «Космос-2519», от которого в 2017 году отсоединился спутник-инспектор, сгорел в атмосфере.

В сентябре того же года глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд заявил, что на околоземной орбите находится российский спутник-матрешка, способный уничтожать американские космические аппараты.

В январе 2020 года The Drive сообщило, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245. Первый космический аппарат синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров.