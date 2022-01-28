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Россиянин побывал в самой опасной стране мира и описал ее фразой «ад на земле»

Российский путешественник Дмитрий Свердлов описал Сомали фразой «ад на земле»

Фото: Дмитрий Свердлов

Российский путешественник Дмитрий Свердлов побывал в Сомали, которая признана одной из самых опасных стран мира из-за высоко уровня преступности, и описал ее фразой «ад на земле». Об этом он рассказал в статье для «Ленты.ру».

«За свою жизнь мне доводилось бывать в первобытном племени каннибалов Новой Гвинеи, находиться в осажденном боевиками Дамаске в Сирии, путешествовать по охваченному войной Афганистану. Но все это лишь детские страшилки по сравнению с тем, что я увидел в Сомали», — заявил россиянин.

По его словам, правительственные войска и войска ООН контролируют территорию на расстоянии четырех километров от аэропорта Могадишо. Однако даже в этой четырехкилометровой зоне периодически случаются и взрывы, и теракты.

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Турист отметил, что путешествовал по стране с охраной на бронированном джипе с пуленепробиваемыми стеклами. «Мы даже жили в отеле, в котором каждый этаж является фактически своей независимой оборонительной территорией, которую при захвате здания можно перекрыть металлическими дверями с засовами, — сказал Свердлов. — Потому что чувствовать себя в безопасности в Сомали нельзя нигде».

Ранее, в другом материале, репортер, побывавший в отпуске в столице Мексики Мехико, удивился, что на рынках, наряду с едой, женщины торгуют своим телом. Турист отметил, что на крупных рынках можно приобрести буквально все — «от простой картошки до женщины». По его словам, местные проститутки предлагают свои услуги наряду с другими торговцами, которые продают обычную одежду.

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Валентина Процкова
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