Политолог перечислил возможные санкции Запада против России

В случае, если действия России в отношении Украины будут восприняты США как враждебные, Запад угрожает ввести санкции. Среди них может быть блокировка финансовых систем, глобальной инфраструктуры, ограничение поездок россиян за границу, а также изоляция российских спортсменов и недопуск их к международным соревнованиям, предположил политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру».

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности и возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Новые ограничения

«Наиболее очевидным ответом Запада на "российскую агрессию" станут санкции. Мы используем вооруженные силы, потому что это один из параметров, где мы реально сильны. Штаты же бьют там, где чувствуют наиболее сильными себя, а это именно такие ограничения. В первую очередь, думаю, санкции коснутся финансовых систем, глобальной инфраструктуры, например, могут заблокировать доступ к социальным сетям для всех сторонников [президента России Владимира] Путина. Следующее — ограничение поездок россиян, а также международная травля. Например, могут выкинуть всех наших спортсменов из крупных соревнований», — считает Марков.

Силовой ответ Запада Марков считает маловероятным, поскольку Штаты справедливо опасаются зеркального ответа со стороны России.

«Они считают, что Россия — ядерная сверхдержава, что правда. Что в России есть дееспособная армия, что здесь консолидированное политическое руководство, что Россия разгневана в отношении Запада. А еще они считают российское руководство не вполне рациональным, способным на радикальные действия, мотивированные психологически, что уже является заблуждением», — сказал политолог.

Наиболее чувствительным для страны шагом он, однако, считает потенциальную блокировку финансов, которые есть у российского правительства, бизнеса и граждан за рубежом.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.