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Врач назвал отсутствующие при омикроне симптомы коронавируса

Врач-терапевт Водовозов: омикрон редко вызывает потерю обоняния или трудности с дыханием

Фото: Pixabay

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водоводов назвал два симптома коронавируса, которые отсутствуют при заражении омикрон-штаммом. Его слова передает радио Sputnik.

По словам специалиста, потеря обоняния или затрудненное дыхание — редкость для омикрона. «Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При дельте это встречалось уже реже, а при омикроне потеря обоняния — это редкость», — заявил он. Этот вариант вируса также не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и вызывает бронхиолит. «Я бы не сказал, что бронхиолит при омикроне намного лучше пневмонии при дельте, но это более легкое заболевание», — отметил Водовозов.

Ранее заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал идею считать штамм коронавируса омикрон «живой вакциной». По мнению специалиста, этот штамм менее летален только по относительным показателям, а по абсолютным цифрам смертей разница незначительна.

Марина Совина
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