15-летняя блогерша погибла от случайного выстрела при съемке видео для TikTok

Блогерша Анам Соланги (Anam Solangi) из Пакистана погибла от случайного выстрела во время съемки видео для социальной сети TikTok. О смерти 15-летнего подростка сообщается на сайте местного телеканала ARY News.

По данным полиции, блогерша снимала ролик с пистолетом, но в какой-то момент случайно нажала на спусковой крючок, и пуля попала ей в живот. В результате полученного ранения Соланги скончалась.

Отмечается, что по факту случившегося местные правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что при съемке TikTok-видео погибла 23-летняя блогерша Кубра Доган (Kubra Dogan) из Турции. Уточнялось, что девушка забралась на крышу, чтобы записать несколько роликов, но случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась сквозь нее. От полученных травм она погибла на месте.

До этого сообщалось, что жительница Индии Нирупама Праджапати (Nirupama Prajapati) погибла во время съемки селфи на фоне водопада. Ее толкнул в воду мужчина, который проходил рядом и оступился. В результате женщина упала в реку и не смогла самостоятельно выбраться. Тело погибшей обнаружили примерно в 500 метрах от места, где она фотографировалась.