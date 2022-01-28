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В российском регионе школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Тюменской области с 31 января все школы переведут на онлайн-обучение из-за COVID-19

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Тюменской области с 31 января все школы и колледжи перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил информационный центр областного правительства в Telegram-канале.

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Онлайн-обучение для школьников российского региона продлится до 12 февраля. Такое решение приняли в оперштабе Тюменской области, говорится в сообщении правительства. Власти также рекомендовали вузам временно перевести студентов на удаленный формат обучения.

В регионе приостановлены занятия в секциях и кружках за исключением тренировок сборных команд российского региона. Детские сады продолжают работать в штатном режиме, школьникам из льготной категории выдадут продуктовые наборы, сообщили в информационном центре правительства.

Ранее о переводе школьников на дистанционное обучение сообщили власти Бурятии. Удаленка у школьников региона продлится с 31 января по 13 февраля, при этом ученики 9-х и 11-х классов будут посещать занятия в очном формате.

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Анастасия Шейкина
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