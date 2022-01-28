В российском регионе школьников перевели на дистанционное обучение

Власти Бурятии ввели дополнительные профилактические меры против коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале российского региона.

В частности, с 31 января все школы республики переходят на дистанционный режим обучения. Удаленка у школьников продлится до 13 февраля. При этом ученики 9-х и 11-х классов будут посещать занятия в очном формате. Также на этот период в регионе ограничена деятельность компьютерных клубов.

Уточняется, что госпитализация детей в Бурятии за последнюю неделю увеличилась в 3 раза. На данный момент в стационарах республики лечение от COVID-19 получают 152 ребенка.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за последние две недели количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз. До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции.