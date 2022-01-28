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Российская синхронистка ответила на вопрос об увеличении груди

Российская синхронистка Субботина об увеличении груди: откуда у вас такая информация?

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская синхронистка Варвара Субботина ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram.

Один из пользователей поинтересовался, зачем спортсменка увеличила грудь. «Откуда же у вас такая информация? Устала говорить, что ничего с собой никогда не делала! Но если вам нравится думать, что я вся переделанная, то это ваше дело», — написала Субботина. Она также назвала этот вопрос самым любимым.

В ноябре прошлого года Субботина вспоминала о том, что раньше испытывала зависимость от лайков в соцсетях. «Я внимательно следила, сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет», — рассказывала спортсменка.

20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира. Она также три раза побеждала на первенстве Европы.

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Алексей Гусев
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