Российская синхронистка рассказала о зависимости от лайков в соцсетях

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала об отношении к соцсетям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, раньше она испытывала зависимость от лайков. «Я внимательно следила, сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?», — добавила Субботина.

22 ноября синхронистка выступила против присутствия трансгендеров в мировом спорте. По ее мнению, такие атлеты должны соревноваться в отдельной категории.

20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира. Она также три раза побеждала на первенстве Европы.

