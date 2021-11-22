Российская синхронистка оценила появление трансгендеров в спорте

Трансгендеры не должны участвовать в спортивных соревнованиях вместе с мужчинами или женщинами. Такую оценку появлению подобных атлетов дала российская синхронистка Варвара Субботина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, для трансгендеров стоит создать отдельную категорию. «Девочки должны соревноваться с девочками, мальчики — с мальчиками. Или вы хотите смешать всех и сделать общую кашу? Да, каждый имеет право быть кем хочет. Но не в спорте», — заявила Субботина.

Спортсменка также назвала неправильным допуск новозеландской штангистки Лорел Хаббард к участию в Олимпийских играх в Токио, а также была шокирована признанием ее спортсменкой года в стране. «Хорошо, что в России такого в ближайшее время не будет», — добавила Субботина.

Хаббард — первая трансгендерная спортсменка в истории Олимпиад, на Играх она не смогла завоевать медаль. Спортсменка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой.