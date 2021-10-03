Трансгендерную штангистку признали атлеткой года на родине после провала на ОИ

Трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард признана спортсменкой года в Новой Зеландии. Об этом сообщает Otago Daily Times.

Университет Отаго назвал Хаббард атлеткой года. Таким образом, 43-летняя спортсменка стала первой трансгендерной персоной, которая завоевала награду за всю 113-летнюю историю номинации. На минувших Олимпийских играх в Токио Хаббард провалилась в соревнованиях женщин в весовой категории свыше 87 килограммов. «Я благодарна за поддержку и доброту учителей и студентов университета», — сообщила Хаббард.

Тяжелоатлетка покинула спорт после неудачи на ОИ. 2 августа в финале соревнований Хаббард в первой попытке не смогла взять стартовый вес 120 килограммов. Затем спортсменке дважды не покорились 125 килограммов, после чего она завершила борьбу на турнире.

Хаббард — первая подобная спортсменка. Она сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой.