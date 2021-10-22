Российская синхронистка перечислила необычные способы знакомства мужчин с ней

Российская синхронистка Влада Чигирева перечислила необычные способы мужчин познакомиться с ней. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Я в Instagram не раскрываю деталей личной жизни, поэтому много подкатов — как банальных, так и оригинальных. Как-то было от лица котика: "Мне так тяжело писать лапками, но хочу восхититься..." Ну я потом спросила, оказалось, что для мужчин это не оригинально вовсе. Я так смеюсь всегда над такими сообщениями! Редко отвечаю, и на котика не ответила. Просто это поднимает настроение: не потому, что на тебя обратили внимание, а просто необычное что-то решили написать», — рассказала спортсменка.

Чигирева добавила, что дважды получала в личные сообщения фотографии мужских гениталий. «Было, два. Я картинки всегда со страхом открываю. Тут увидела, думаю: "Ну, в 25 лет-то пора бы уже получить!"» — заметила она.

Кроме того, Чигирева рассказала о неопубликованных откровенных фото. Она заявила, что снималась в кружевном белье, но выложить снимки в сеть собирается только после завершения спортивной карьеры.

Чигирева — двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная победительница первенства континента. Она выступает в групповых соревнованиях.