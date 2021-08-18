Олимпийская чемпионка из России рассказала о шлепках тренера по ягодицам

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко бьет своих спортсменок по ягодицам перед соревнованиями. По словам трехкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко, это привычное дело, ее цитирует РИА Новости.

«Это ритуал, в хорошем смысле слова. Бьет по попе, нежно, любя, дабы нас встрепенуть, настроить на старт. Это нормально. Это традиция такая — не подумайте, это не побои, ни в коем случае», — сказала Колесниченко.

Спортсменка на Олимпийских играх в Токио завоевала две золотые медали. Сначала Колесниченко заняла первое место в дуэте со Светланой Ромашиной, а затем стала победительницей турнира в соревнованиях групп. Ранее синхронистка становилась олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Олимпиаде в Токио спортсмены команды ОКР завоевали 71 медаль. Это достижение превзошло результат летних Игр в Рио-де-Жанейро — там российские спортсмены завоевали 55 наград.

