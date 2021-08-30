Российская синхронистка пожаловалась на предложения заняться эскортом

Российская синхронистка Субботина о предложениях в соцсетях: я не занимаюсь эскортом

Российская синхронистка Варвара Субботина пожаловалась на непристойные предложения в социальных сетях. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, ей иногда предлагают заняться эскортом, но она отвечает, что таким не занимается. «Для меня это как минимум аморально», — отметила Субботина.

Синхронистка добавила, что ей ежедневно пишут мужчины, желающие познакомиться или пригласить на свидание. Субботина подчеркнула, что отвечает на такие сообщения очень редко, игнорируя большую их часть.

20-летняя Субботина — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная победительница первенства Европы. Спортсменка выступает в соревнованиях групп, дуэтов и соло. Олимпиаду в Токио россиянка пропустила из-за травмы.