Дзюбу сравнили с семикратной олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила форварда «Зенита» Артема Дзюбу с семикратной победительницей Игр синхронисткой Светланой Ромашиной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению россиянки, атлеты находятся на разном уровне. «Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины», — добавила Шишкина.

Шишкина завоевала три золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов. Ромашина выступала в группе вместе с Шишкиной, она также завоевала три золотые медали на тех же Играх в дуэтах. Кроме того, в активе россиянки золото в соревнованиях групп на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Дзюба всю профессиональную клубную карьеру провел в России. Его наивысшим достижением в составе национальной команды является выход в 1/4 финала на чемпионате мира 2018 года. Всего в составе сборной страны он провел 55 матчей, в которых забил 30 мячей.