Олимпийская чемпионка из России рассказала о дружбе с украинскими соперницами

Российская синхронистка Светлана Колесниченко рассказала об отношениях с украинскими спортсменками. Ее слова передает Sport24.

Колесниченко заявила, что между российскими и украинскими спортсменками установились дружеские отношения. Соперницы общаются и переписываются, а публикации в прессе о вражде между ними не соответствуют действительности. Синхронистка подчеркнула, что спорт важнее политики.

Колесниченко на Олимпиаде в Токио завоевала две золотые медали. Спортсменка выиграла турнир дуэтов в паре со Светланой Ромашиной. Также Колесниченко стала победительницей в соревнованиях групп. Впервые она завоевала золотую олимпийскую медаль на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После Олимпийских игр в Токио Колесниченко не исключила, что возьмет паузу в карьере. Однако затем синхронистка заявила, что продолжит выступления на турнирах. Партнершей спортсменки по дуэту станет Варвара Субботина, с которой в 2018 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Следующим крупным турниром, на котором выступят синхронистки, станет чемпионат мира по водным видом спорта, который пройдет в 2022 году в японкой Фукуоке.