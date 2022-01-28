Хоккеиста КХЛ обвинили в сексуальном насилии

Нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Джейка Виртанена обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, инцидент произошел 26 сентября 2017 года, когда Виртанен выступал за клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», однако предполагаемая жертва, которой на данный момент исполнилось 23 года, обратилась в полицию в мае 2021-го. По итогам расследования хоккеисту выдвинули обвинения.

Виртанен перешел в «Спартак» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 36 матчей, забросив девять шайб и сделав семь результативных передач.

В декабре прошлого года нападающий клуба КХЛ «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении.