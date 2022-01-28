В Госдепе США предложили прокачивать водку через «Северный поток-2»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила о том, что было бы неплохо, если по российскому газопроводу «Северный поток-2» текла водка. Об этом она заявила на брифинге, запись выступления опубликована на YouTube-канале Госдепа.

Нуланд прокомментировала заявление журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток-2» готов к прокачке чего угодно — газа, оливкового масла или водки.

Водка — это было бы неплохо Виктория Нуланд Замгоссекретаря США

Американский дипломат также вступила с представителем СМИ в полемику по поводу готовности российского газопровода. Она отметила, что «Северный поток-2» еще не закончен и не готов к включению. При этом Нуланд подчеркнула, что он не протестирован и не сертифицирован.

Помимо этого, замгоссекретаря процитировала сенатора Теда Круза, известного противника проекта, который назвал «Северный поток-2» в его нынешнем состоянии «куском металла на дне океана».

Рычаг давления

Нуланд также заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то «Северный поток-2» будет остановлен. По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что в случае эскалации напряженности со стороны Москвы ответ будет «быстрым и жестким».

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс выразил схожую мысль. Он заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» при эскалации кризиса на Украине. «Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, трубопровод еще не запущен, что дает администрации США рычаги давления в отношении РФ. «Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу», — сказал Прайс, добавив, что это не инструмент давления для президента РФ Владимира Путина — и это должно быть ясно.

Не только США

В Германии тоже пригрозили России санкциями против «Северного потока-2» в случае военного вторжения на Украину. Выступая в Бундестаге, глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что Берлин рассматривает «весь спектр ответов». «Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — добавила она, отметив, что новые санкции могут затронуть и СП-2.

В ответ на заявление немецкого министра член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что включить проект «Северный поток-2» в список санкций для Германии — то же самое, что перекрыть себе воздух. Никто всерьез это не обсуждает и делать не намерен, убежден сенатор.

«Ведь включать "Северный поток-2" в список, значит включить и "Северный поток-1". И чем они собираются топиться? Дровами? Примитивные какие-то заявления, честное слово, надоели уже», — заявил Цеков.

Периодически Бербок попадает под влияние более сильных западных политиков, добавил Цеков. Такие высказывания — прямое тому доказательство, к ним стоит относиться с вниманием, но без лишней паники, резюмировал член профильного комитета Совфеда.

