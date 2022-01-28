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Зеленский уволил Балана с поста командующего Нацгвардией Украины

Президент Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины, и. о. назначен Юрий Лебедь
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Национальной гвардией страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского главы.

Зеленский уволил с поста командующего Нацгвардией Николая Балана, который до этого подал в отставку. Другим своим указом украинский президент назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией.

Николай Балан подал в отставку после того, как в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук открыл стрельбу по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции.

Сам Балан назвал свое решение морально правильным. Он подчеркнул, что «остается на службе Украине, но не на военной службе».

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Марина Совина
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