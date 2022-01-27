Командующий Нацгвардией Украины объяснил свою отставку

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан объяснил свою отставку в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, он не обсуждал уход с должности с президентом страны Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Свое решение Балан назвал морально правильным. «Я считаю нормальным подходом, учитывая ту трагедию, что не в боевых условиях, но при несении боевой службы погибли четыре военных и еще пять ранены», — сказал он, подчеркнув, что не снимает с себя ответственности за произошедшее. Балан подчеркнул, что «остается на службе Украине, но не на военной службе».

О том, что Николай Балан подал в отставку с поста командующего Национальной гвардией Украины, стало известно ранее. Это произошло после того, как в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук открыл стрельбу по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции.