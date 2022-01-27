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Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после бойни в Днепре

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку
Николай Балан

Николай Балан. Фото: Mvs.gov.ua / Wikimedia

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после того, как в Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Об этом сам Балан сообщил на брифинге, передает Telegram-канал Vesti.ua.

Он добавил, что перед отставкой отстранил командование полка, в котором произошла бойня.

Солдат срочной службы Артем Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции.

Возбуждено уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

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Депутат Верховной Рады Юлия Яцик заявила, что Рябчук мог открыть стрельбу из-за желания отомстить. Два месяца назад он вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а срочника стали называть «стукачом» и издеваться над ним.

Соседи и бывшие одногруппники стрелка описали его как спокойного человека.

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София Сарджвеладзе
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