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Назван возможный мотив расстрела украинским солдатом своих сослуживцев

Нардеп Яцик: мотивом для стрельбы в Днепре могла стать месть за оскорбления

Фото: Национальная полиция Украины

Возможным мотивом для расстрела сослуживцев солдатом-срочником Национальной гвардии Украины в Днепре могла стать месть за оскорбления. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной Рады, юрист Юлия Яцик.

По словам нардепа, два месяца назад Артемий Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдат стал объектом издевок — его стали называть «стукачом». Это и побудило его открыть стрельбу по сослуживцам. «Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет», — написала Яцик.

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Она отметила, что это не оправдывает поступок нацгвардейца, но тот факт, что на инцидент никак не отреагировали, может стать поводом для привлечения к ответственности других служебных лиц.

В ночь на 27 января в Днепре, на территории завода «Южмаш» солдат-срочник Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова по своим сослуживцам. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены.

Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встреченную на улице женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

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Алиса Реброва
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