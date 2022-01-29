Стая собак напала на подростка в российском регионе

Стая собак напала на подростка 2007 года рождения в поселке Угольные Копи на Чукотке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В пятницу, 28 января, в полицию из ГБУЗ «Чукотская окружная больница» поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратилась девочка, на которую во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской напала стая собак.

У несовершеннолетней рана средней трети левой голени. После осмотра врача и оказания медицинской помощи пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку, по результатам которой будет дана оценка полноте мер, которые принимаются уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными. Также ведомство намерено проверить реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию с бездомными животными в России, назвав ее тяжелой. Он призвал ввести ответственность для местных властей за эту проблему.

22 января стало известно о гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели девочки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).