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Боксер избил тренера после поражения в поединке

Боксер Максим Щербаков подрался с бывшим тренером Кармазяном после поражения в поединке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Боксер Максим Щербаков по прозвищу Топор избил бывшего тренера Альберта Кармазяна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел после поражения Щербакова техническим нокаутом в поединке с Максимом Новоселовым. Конфликт с помощником организаторов и бывшим наставником произошел в раздевалке. Сначала мужчины выясняли отношения на повышенных тонах, а после все переросло в драку. В результате конфликта боксер получил перелом носа и сотрясение мозга.

По словам тренера, экс-подопечный сам спровоцировал драку. «Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности», — заявил Кармазян. Он добавил, что после боя побеседовал с боксером и конфликт был исчерпан.

В мае 2021 года в подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок. Герасимов, являющийся одним из организаторов клуба, настойчиво пытался стать тренером спортсмена, но тот отказывался. При встрече он сломал отцу боксера челюсть. Юный спортсмен, пытавшийся вступиться за родственника, также получил телесные повреждения.

Дарья Коршунова
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