Тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ от тренировок

В подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок. Об этом сообщает издание Baza.

14-летний подросток, имя которого не называется, пришел в один из местных спортзалов. Герасимов, являющийся одним из организаторов клуба, настойчиво пытался стать тренером спортсмена, но тот отказывался. В итоге между ними произошел конфликт, подросток пожаловался отцу.

При встрече Герасимов, являющийся бывшим сотрудником ОМОНа, сломал отцу боксера челюсть. Юный спортсмен, пытавшийся вступиться за родственника, также получил телесные повреждения. Сейчас отец подростка находится в больнице и планирует написать заявление в полицию. Герасимов вину отрицает, утверждая, что защищался.

21 мая стало известно об избиении российского нападающего армянского клуба «Пюник» Антона Кобялко. Сообщалось, что телесные повреждения ему нанес главный тренер команды Егише Меликян.